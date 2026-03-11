EMSKIRCHEN. (226) Am frühen Dienstagnachmittag (10.03.2026) führte der Brand eines Doppelhauses in Emskirchen (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch) zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Eine Anwohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Ein Zeuge meldete gegen 14:00 Uhr beim Notruf der Polizei Mittelfranken den Brand des Dachstuhls einer Doppelhaushälfte in der Mozartstraße. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand der Dachstuhl beider Doppelhaushälften in Flammen und es war eine starke Rauchentwicklung erkennbar. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle und löschte den Brand.

Eine 74-jährige Anwohnerin (deutsch) erlitt durch den Brand eine Rauchgasvergiftung und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Ansbacher Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher