NÜRNBERG. (225) Wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen am 26.04.2025 in Nürnberg vollzieht das Polizeipräsidium Mittelfranken am heutigen Mittwoch (11.03.2026) mehrere Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Nürnberg.



Wie mit den Pressemeldungen 422 und 613 berichtet, kam es am 26. April 2025 bei einem Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt zu Gewalttätigkeiten aus einer Menschenmenge heraus. Es besteht der Verdacht des Landfriedensbruchs gemäß § 125 StGB. Das Kommissariat 14 der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auf Grundlage der bisherigen Ermittlungsergebnisse hat das Amtsgericht Nürnberg nach eigenständiger richterlicher Prüfung Durchsuchungsbeschlüsse erlassen. Das Polizeipräsidium Mittelfranken vollzieht diese gerichtlichen Anordnungen heute in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.

Erstellt durch: Michael Konrad