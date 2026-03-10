MEMMINGEN. „AKTION-TU-WAS“, so lautet der Titel einer Initiative der Polizei zur Förderung der Zivilcourage. Unser Zusammenleben geht alle etwas an! Wegsehen oder weglaufen gilt nicht, denn jeder kann helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

Bei den meisten Menschen ist nicht Gleichgültigkeit, Bequemlichkeit oder Desinteresse am Schicksal des Nächsten der Grund fürs Wegschauen. Unsicherheit, ob bzw. wie geholfen werden kann, aber auch die Furcht davor, dass das eigene Engagement für einen selbst gefährlich werden könnte, sind die häufigsten Gründe, dass dringend benötigte Hilfe ausbleibt.

Sie erhalten mit den sechs wichtigsten Regeln für den Ernstfall Handlungssicherheit. Gemeinsam beleuchten wir thematisch passend rechtliche Hintergründe wie z. B. das sog. Notwehrrecht. Sie erhalten Handlungsoptionen, wie Sie sich durch Ihr eigenes Auftreten davor schützen können, selbst Opfer einer Straftat zu werden. Zudem sprechen wir darüber, ob es eine gute Idee ist, sich zu bewaffnen. Stattdessen werden sichere Alternativen aufgezeigt. Entsprechend dem Motto „AKTION-TU-WAS“, spannen wir den Bogen von der Theorie zur Praxis mit vielen praktischen Tipps für das Helfen und üben diese.

Es handelt sich um keinen Selbstverteidigungskurs!

Kursnummer: 261MM0403

Ort: Kolbehaus, Donaustraße 1, Eingang 1, Raum 2, Memmingen

Datum: Samstag, 14.03.2026

Uhrzeit: 09:30 - 12:00 Uhr

Teilnehmerzahl: mind. 6 / max. 20

Veranstalter: Polizeiinspektion Memmingen (in Kooperation mit der VHS Memmingen)

Kosten: Kostenlos

Die Polizeiinspektion Memmingen lädt Sie herzlich ein und freut sich auf Ihre rege Teilnahme. (PI Memmingen)

