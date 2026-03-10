NEUBURG A. D. DONAU, 10.03.2026_Vergangene Nacht entstand in Neuburg durch drei in Brand geratene Pkws ein Schaden in 6-stelliger Höhe. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 03.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr durch Zeugen über einen brennenden Pkw VW Golf am Bürgermeister-Hocheder-Platz informiert.

Die Flammen griffen in der Folge auch auf zwei danebenstehende Pkws über. Hier handelte es sich um einen Ford Focus und einen Audi Q8. Ein weiteres Ausbreiten konnte durch die Löschmaßnahmen der Einsatzkräfte der Feuerwehr Neuburg verhindert werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 000 Euro geschätzt.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt waren heute zur Klärung der Brandursache vor Ort. Aufgrund der Zerstörung der Fahrzeuge durch das Feuer können nach aktuellem Stand weder ein technischer Defekt, noch vorsätzliche Brandstiftung ausgeschlossen werden. Obwohl sich bisher keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung ergeben haben, werden Zeugen, die vergangene Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben gebeten, diese unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.