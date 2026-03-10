Mobile Wache unterwegs
0340 – Einladung zum Fernfahrerstammtisch
Augsburg – Unsere Kolleginnen und Kollegen der Autobahnpolizei Gersthofen laden wieder herzlich zum nächsten Fernfahrerstammtisch ein!
Dieser findet am Mittwochabend (11.03.2026) um 19.00 Uhr an der Rastanlage „Augsburg-Ost“ statt. Hier gibt es die Möglichkeit sich auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und wichtige Neuerungen und Änderungen zu erfahren.
In diesem Rahmen stellt sich das THW (Technisches Hilfswerk) vor.
Unsere Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf zahlreiches Erscheinen und einen informativen Abend!
0353 – Polizei stoppt wiederholt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss
Lechhausen – Am Montag (09.03.2026) war ein 37-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs.
Gegen 15.15 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem Mann fest. Außerdem war der 37-Jährige soeben erst von einer Polizeidienststelle entlassen worden. Er war zuvor bereits unter Drogeneinfluss Auto gefahren. Aus diesem Grund erübrigte sich ein Drogenvortest. Die Beamten veranlassten erneut eine Blutentnahme bei dem 37-Jährigen und unterbanden die Weiterfahrt.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 37-Jährigen.
Der 37-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.
0354 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Oberhausen – Am Montag (09.03.2026) touchierte eine 48-jährige Autofahrerin ein geparktes Auto in der Eschenhofstraße.
Gegen 17.15 Uhr beobachtete ein Passant den Verkehrsunfall. Die 48-Jährige setzte ihre Fahrt anschließend fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am geparkten VW Touran und dem Honda der 48-Jährigen wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Eine Fahndung führte zum Erfolg. Beamte stellten die 48-Jährige fest und kontrollierten die Frau. Bei der Kontrolle händigte die 48-Jährige einen gefälschten Führerschein aus.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die 48-Jährige.
Die 48-Jährige besitzt die deutsche sowie mazedonische Staatsangehörigkeit.
0355 – Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss
Lechhausen – Am Montag (09.03.2026) war ein 19-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen in der Neuburger Straße unterwegs.
Gegen 01.15 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 19-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen dem 19-Jährigen.
Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
0356 – Verkehrspolizei kontrolliert auf der BAB 8
Zusmarshausen – Am Sonntag (08.03.2026) führte der Schwerverkehrskontrolltrupp der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg Schwerpunktkontrollen im Zusammenhang mit dem Sonntagsfahrverbot für Lkw auf der Autobahn A 8 durch.
Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer transportierte trotz Sonntagsfahrverbot Stückgut, Pakete sowie Kleidung. Eine Ausnahmeregelung sowie eine Ausnahmegenehmigung lagen nicht vor.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 49-Jährigen.
Der 49-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.
Der 32-jährige Fahrer eines Lkw transportierte trotz Sonntagsfahrverbot mehrere Fahrzeuge. Zudem hatte er kein EG-Kontrollgerät zur Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten sowie Geschwindigkeiten und Fahrzeugdaten verbaut.
Die Polizei ermittelt nun wegen der Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sowie das Fahrpersonalgesetz gegen den 32-Jährigen.
Der 32-Jährige besitzt die kosovarische Staatsangehörigkeit.
Beide Fahrer konnten ihre Fahrt erst am Sonntagabend ab 22.00 Uhr fortsetzen.
Zudem konnten die Einsatzkräfte im Rahmen der Kontrollen diverse Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten beanstanden.
