0353 – Polizei stoppt wiederholt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Lechhausen – Am Montag (09.03.2026) war ein 37-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs.

Gegen 15.15 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem Mann fest. Außerdem war der 37-Jährige soeben erst von einer Polizeidienststelle entlassen worden. Er war zuvor bereits unter Drogeneinfluss Auto gefahren. Aus diesem Grund erübrigte sich ein Drogenvortest. Die Beamten veranlassten erneut eine Blutentnahme bei dem 37-Jährigen und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 37-Jährigen.

Der 37-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

0354 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Oberhausen – Am Montag (09.03.2026) touchierte eine 48-jährige Autofahrerin ein geparktes Auto in der Eschenhofstraße.

Gegen 17.15 Uhr beobachtete ein Passant den Verkehrsunfall. Die 48-Jährige setzte ihre Fahrt anschließend fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am geparkten VW Touran und dem Honda der 48-Jährigen wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Eine Fahndung führte zum Erfolg. Beamte stellten die 48-Jährige fest und kontrollierten die Frau. Bei der Kontrolle händigte die 48-Jährige einen gefälschten Führerschein aus.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die 48-Jährige.

Die 48-Jährige besitzt die deutsche sowie mazedonische Staatsangehörigkeit.

0355 – Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Lechhausen – Am Montag (09.03.2026) war ein 19-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 01.15 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 19-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen dem 19-Jährigen.

Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.