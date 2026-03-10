BAD REICHENHALL, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Eine 11-Jährige aus dem Landkreis wurde eigenen Angaben zufolge am Abend des 3. März 2026 möglicherweise von Unbekannten angegangen. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft ermittelt seitdem die Kriminalpolizei Traunstein und bittet dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen.

Ein Zeuge meldete am frühen Dienstagabend, 3. März 2026, gegen 19.15 Uhr, dass er in Bad Reichenhall nahe der Bundesstraße 21 ein Kind gefunden habe, welches offenbar ohne Bewusstsein auf dem Radweg lag. Die 11-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Auf dem Weg dorthin und später bei der Polizei erzählte das Mädchen, dass sie an der Örtlichkeit Bundesstraße 21 / Reichenhaller Straße das Bewusstsein verloren und ihre Erinnerung erst später wieder eingesetzt habe. Zuvor hätten sich ein oder zwei Unbekannte dort an einem schwarzen Pkw aufgehalten. Inwieweit diese Personen mit der mitgeteilten Ohnmacht des Mädchens in Verbindung stehen, ist derzeit unklar.

Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall übernahm vor Ort die ersten Ermittlungen. Die weiteren Untersuchungen übernahm in der Folge die Kriminalpolizei Traunstein. Dabei wenden sich die Ermittler auch mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit:

Wer hielt sich am Dienstagabend, 3. März 2026, im Bereich der Bundesstraße 21 / Reichenhaller Straße auf und hat Wahrnehmungen gemacht, die für die Aufklärung der geschilderten Abläufe sachdienlich sind?

Wem fielen im Umfeld der Bundesstraße / Reichenhaller Straße zur o.g. Zeit verdächtige schwarze Fahrzeuge oder deren Insassen auf?

Wer kann der Kriminalpolizei sonstige Hinweise in dem Fall geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0861) 98730 bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.