OBERFRANKEN. Am Dienstag hieß Polizeipräsident Armin Schmelzer 33 neue Beamtinnen und Beamte bei einer feierlichen Begrüßungsveranstaltung im Polizeipräsidium in Bayreuth willkommen.

Die sieben Polizistinnen und 26 Polizisten begannen bereits am 1. März 2026 in verschiedenen Dienststellen der Region ihren Dienst. Während einige direkt nach ihrer Ausbildung bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei starten, kehren viele auf eigenen Wunsch aus anderen Polizeipräsidien nach Oberfranken zurück.

Mit den besten Wünschen für einen gelungenen Start ermutigte Polizeipräsident Schmelzer die neuen Kolleginnen und Kollegen, sich mit Engagement und Teamgeist in ihre neue Aufgabe einzubringen.