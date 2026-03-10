368. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Handel mit Betäubungsmitteln – Laim

Durch laufende Ermittlungen von Zivilbeamten der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) ergab sich der Tatverdacht, dass ein 39-jähriger und ein 44-jähriger, beide mit Wohnsitz in München und mit italienischer Staatsangehörigkeit, mit diversen Betäubungsmitteln Handel treiben.

Aus diesem Grund konnte nach Abklärung mit dem zuständigen Kommissariat 82 bei der Staatsanwaltschaft München I eine Anordnung zur Wohnungsdurchsuchung der Wohnung der beiden Tatverdächtigen erwirkt werden.

Die Durchführung der Durchsuchung ergab sich dann am Freitag, 06.03.2026 gegen Mitternacht. Dabei wurden neben diversen Betäubungsmitteln, ein fünfstelliger Eurobetrag Bargeld und Hieb- und Stichwaffen aufgefunden und sichergestellt.

Die beiden Tatverdächtigen konnten vor Ort widerstandslos festgenommen werden und befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen werden beim Kommissariat 82 geführt.

369. Branddelikt – Aschheim/Riem

Am Sonntag, 08.03.2026, gegen 17:15 Uhr, brannten zunächst im Außenbereich eines Firmengeländes in Aschheim diverse Gegenstände und kurze Zeit später ein Altkleidercontainer in der Nähe. Die Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Insgesamt entstanden Sachschäden in Höhe eines vierstelligen Eurobetrags.

Aufgrund der Umstände wird aktuell davon ausgegangen, dass ein oder mehrere unbekannte Täter die Brände absichtlich gelegt haben.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 13 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr im Bereich S-Bahnhof München-Riem, Erdinger Straße, Widmannstraße und Margaretha-Ley-Ring (Aschheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

370. Zwei Widerstände gegen Polizeibeamte – Moosach

Am Montag, 09.03.2026 kam es innerhalb kurzer Zeit zu zwei Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte im Umfeld des U-Bahnhofs Moosach.

Gegen 18:00 Uhr kam es zunächst zu einer Körperverletzung zwischen zwei Personen. Bei der Anzeigenaufnahme verhielt sich der Tatverdächtige, ein 16-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München, aggressiv, weswegen ihm Handfesseln angelegt werden sollten. Hierbei leistete der Tatverdächtige Widerstand mittels treten, spucken und beißen gegen die Polizeibeamte. Dadurch wurde ein Polizeibeamter verletzt.

Der 16-jährige wurde bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen.

Unabhängig davon pöbelte gegen 18:30 Uhr ein weiterer Tatverdächtiger, ein 52-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz, zunächst Passanten an. Als dieser durch die hinzugerufenen Polizeibeamten des Platzes verwiesen wurde kam er dieser Aufforderung nicht nach. Daraufhin sollte er zur Polizeiinspektion verbracht werden. Hierbei schob, drückte und sperrte sich der Tatverdächtige und leistete so Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Es wurde niemand verletzt.

Der Tatverdächtige wurde ebenfalls bis zum Morgen des 10.03.2026 in Gewahrsam genommen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat 25 geführt.

371. Fußgänger verstirbt nach Verkehrsunfall mit Pkw – Pasing

-siehe Medieninformation vom 20.02.2026, Nr. 278

Wie bereits berichtet überquerte am Donnerstag, 19.02.2026, gegen 13:30 Uhr, ein 88-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München als Fußgänger die Fahrbahn im Kurvenbereich der August-Exter-Straße/Kreuzung Gottfried-Keller-Straße vom Pasinger Bahnhof kommend.

Hier kollidierte er mit einem VW Pkw und wurde dadurch schwer verletzt. Der 88-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Hier verstarb er am Montag, 09.03.2026 infolge der erlittenen Verletzungen.

Die Münchner Verkehrspolizei führt weiterhin die Ermittlungen.

372. Festnahme von drei Tatverdächtigen nach schweren bandenmäßigen Diebstahls von Fahrrädern – Schwabing

Am Sonntag, 08.03.2026, gegen 20:45 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 13 (Schwabing) im Bereich der Belgradstraße einen 23-Jährigen mit serbischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland, welcher auf einem hochwertigen Fahrrad fuhr und mit einem Mobiltelefon telefoniert hatte.

Auf Nachfrage zur Herkunft des hochwertigen Fahrrades machte der 23-Jährige unplausible Erklärungen, woraufhin er durchsucht wurde und Werkzeug zum Aufbrechen von Fahrradschlössern aufgefunden wurde. Die Ermittlungen ergaben Hinweise auf ein Versteck, wo weitere hochwertige Fahrräder zum Transport abgelegt wurden.

Im Laufe der Überwachung des Verstecks konnten zwei weitere Tatverdächtige, ein 38-Jähriger und ein 22-Jähriger, beide mit serbischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland, angetroffen und ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Außerdem konnte ein Kleintransporter aufgefunden werden, in welchem sich weitere Fahrräder befanden. Die Fahrräder wurden sichergestellt.

Nach Abschluss der durchgeführten Maßnahmen wurden alle drei Tatverdächtigen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und werden im Laufe des heutigen Tages zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Mehrere der sichergestellten Fahrräder konnten bereits als Diebesgut identifiziert werden. Viele Diebstähle wurden jedoch noch nicht gemeldet. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Bande am späteren Versteck trennte, um dann im Umreis so viele Fahrräder wie möglich zu stehlen.

Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass sich die Diebstähle im erweiterten Umkreis um das Versteck in den Stadtteilen Domagkpark, Schwabing-Freimann, Milbertshofen, Georgenschweige, Alte Heide und Schwabing ereigneten. Alle dortigen Anwohner werden deshalb gebeten zu prüfen ob ihre Fahrräder gestohlen wurden. Sollte ein Diebstahl festgestellt werden wird gebeten unverzüglich Strafanzeige bei der nächsten Polizeidienststelle zu stellen.

Im Allgemeinen wird seitens der Polizei dazu geraten, hochwertige Fahrräder mit entsprechender Ortungstechnik auszustatten. Derartige Sicherungsvorrichtungen ermöglichten bereits diverse Festnahmen und Sicherstellungen von Fahrrädern - auch im Ausland.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

373. Festnahme eines Tatverdächtigen nach einem Raubdelikt – Schwabing

Am Montag, 09.03.2026, gegen 21:00 Uhr, wurde eine 38-Jährige mit kroatischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München von einem zu dem Zeitpunkt noch unbekannten männlichen Täter angesprochen. Im laufe des Gesprächs bedrohte er sie mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Die 38-Jährige händigte ihm ihr Bargeld aus, woraufhin der Täter flüchtete.

Im Rahmen der Fahndung im Nahbereich konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 17-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München. Bei ihm konnte eine Spielzeugpistole und das erbeutete Bargeld aufgefunden werden.

Nach Abschluss der durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird im Laufe des heutigen Tages zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

374. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Pkw-Diebstahl – Au

Am Montag, 09.03.2026, gegen 05:50 Uhr, entwendete ein 16-Jähriger mit ukrainischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München einen unversperrten Pkw, in welchem sich die dazugehörigen Schlüssel befanden. Er stieß beim Rückwärtsausparken gegen zwei ordnungsgemäß geparkte Pkw. Im weiteren Verlauf stieß er gegen einen Poller, woraufhin er aus dem Auto ausstieg und zu Fuß flüchtete.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befanden sich ein 16-jähriger Deutscher und eine 17-Jährige mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit (beide mit Wohnsitz in München) mit ihm im Pkw.

Im Rahmen der Fahndung konnten der Tatverdächtige und die beiden Begleitpersonen in der direkten Umgebung zum Pkw festgestellt werden. Der 16-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Er verfügt nicht über die notwendige Fahrerlaubnis. Zudem gab er an, im Vorfeld des Diebstahls Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Er wurde wegen des Diebstahls des Pkw, wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge berauschender Mittel, wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-jährige Tatverdächtige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Die beiden Begleitpersonen wurden wieder entlassen.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.