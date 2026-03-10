KELHEIM. Am Montag, 09.03.2026, wurde gegen 13.00 Uhr in einem Waldstück bei Winzerberg bei Waldarbeiten eine männliche Leiche aufgefunden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es sich bei dem Toten um einen seit Ende November 2025 vermissten 39-jährigen Mann aus dem Raum Kelheim handelt. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermittelt zu den Todesumständen; Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung liegen gegenwärtig nicht vor. Die genaue Todesursache soll nun im Rahmen einer Obduktion geklärt werden.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Veröffentlicht: 10.03.2026, 10.45 Uhr