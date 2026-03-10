STRAUBING. In den frühen Morgenstunden am 08.03.2026 sollen einem 17-jährigen Deutschen bislang Unbekannte Bargeld aus seinem Geldbeutel geraubt haben. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Ermittlungen nach befand sich der junge Mann zusammen mit einem weiteren 17-jährigen Deutschen gegen 02.30 Uhr in der Innenstadt. Am Platzl bemerkten sie eine Personengruppe von fünf Männern, die ihnen folgte. Die Jugendlichen liefen über die Steinergasse in Richtung Stadtturm davon. In der Steinergasse holte die Gruppe die beiden ein, hielten einen der beiden fest, der andere konnte weiterlaufen. Nach Aufforderung übergab der 17-Jährige seinen Geldbeutel. Einer der Unbekannten nahm Geldscheine heraus, bevor der 17-Jährige sich seinen Geldbeutel mit einem Griff wieder zurückholen konnte. Er lief unverletzt davon und traf kurz darauf wieder auf seinen Freund. Schließlich erstatteten sie Anzeige bei der Polizei Straubing.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Personengruppe nicht mehr festgestellt werden. Auch konnten die beiden Jugendlichen keine weiteren Angaben zu den unbekannten Männern machen. Aus dem Geldbeutel wurden knapp über 100 Euro entnommen.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall in der Steinergasse gegen 02.30 Uhr am 08.03.2026 machen können, sich unter der 09421/868-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 10.03.2026, 09.30 Uhr