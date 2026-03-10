WOHLBACH, GEMEINDE AHORN, LKR. COBURG. In der Nacht zum Dienstag brannte in Wohlbach ein Wohnanwesen mit mehreren Nebengebäuden. Ein Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 1.40 Uhr meldete eine Nachbarin über den Notruf den Brand eines Anwesens. Bereits auf der Anfahrt konnten die ersten Einsatzkräfte den Feuerschein erkennen, da der Brandort schon aus größerer Entfernung sichtbar war. Beim Eintreffen standen das Wohnhaus sowie eine angrenzende Scheune bereits in Vollbrand.

Der 77-jährige deutsche Bewohner des Hauses konnte von Einsatzkräften aus dem Gebäude gerettet werden. Nach erster Einschätzung erlitt er eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Flammen griffen auf zusätzliche Nebengebäude, darunter eine weitere Scheune sowie eine Garage, über. Diese brannten ebenfalls vollständig ab. Ein Übergreifen auf angrenzende Wohnhäuser konnte durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr jedoch verhindert werden.

In den Nebengebäuden befanden sich verschiedene Gerätschaften und Fahrzeuge, außerdem waren dort auch Druckgasflaschen gelagert. Gegen 4 Uhr hatten die Einsatzkräfte den Brand weitgehend unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten werden voraussichtlich noch über den Vormittag hinweg andauern. Das Technische Hilfswerk unterstützt unter anderem bei Sicherungs- und Abrissarbeiten an den beschädigten Gebäuden.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Brandfahnder der Kriminalpolizei Coburg haben die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen. Mit den Untersuchungen vor Ort können sie erst beginnen, sobald die Löscharbeiten vollständig abgeschlossen sind.