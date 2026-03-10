LANDSHUT. Am Montag, 09.03.2026 gegen 20:20 Uhr ereignete sich ein schadensträchtiger Fahrzeugbrand in einer Tiefgarage in der Luitpoldstraße in Landshut.

Zunächst hatte im Außenbereich des gemischten Wohn- und Geschäftsgebäudes ein Pkw Mercedes Sprinter zu brennen begonnen, der jedoch zeitnah von unbeteiligten Zeugen wieder hatte gelöscht werden können. Kurze Zeit später wurde ein weiterer Brand eines Pkw im 2. UG der Tiefgarage mitgeteilt. Dieser Pkw brannte letztlich vollständig aus, wobei eine Vielzahl weiterer in der Tiefgarage abgestellter Fahrzeuge, insbesondere durch die massive Rauch- und Rußentwicklung beschädigt wurde. Ein konkreter Sachschaden ist derzeit noch nicht abschließend einzuwerten.

Der entstandene Gebäudeschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge zumindest im sechsstelligen Eurobereich bewegen. Ein beigezogener Sachverständiger sah jedoch zumindest die Gebäudestatik infolge des Brandgeschehens nicht beeinträchtigt.

Infolge der Rauchentwicklung mussten vier Personen ambulant versorgt werden, 38 weitere wurden durch die zahlreichen Einsatzkräfte des BRK untersucht. Für die Bewohner, die temporär die Wohnobjekte verlassen hatten, war eine Betreuung/Versorgung bei einem nahegelegenen Getränkemarkt organisiert worden.

Der Brand konnte schlussendlich gegen 21:55 Uhr gelöscht werden. Im Anschluss der Nachlösch- und Lüftungsarbeiten konnten die Bewohner in ihre Anwesen zurückkehren.

Insgesamt waren ca. 120 Kräfte der Feuerwehr und ca. 85 des BRK mit u.a. auch drei Rettungshubschraubern im Einsatz. Nach polizeilichem Erstzugriff durch Kräfte der PI Landshut wurden die weiteren Ermittlungen der Kripo Lanshut überantwortet.

Nicht zuletzt aufgrund der örtlich getrennten Brandentstehung und weiterer valider Erkentnisse, werden derzeit auch Ermittlungen wegen eines möglichen Brandstiftungsdelikts geführt. In diesem Kontext sind Zeugenhinweise und Erkenntnisse zu der nachfolgend beschriebenen Person, die sich in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang in der fraglichen Tiefgarage befunden hatten, an die KPI Landshut unter Tel.: 0871/9252-0 erbeten:

Männlich, ca. 180 cm, schlank, bekleidet mit schwarzem Hoodie, schwarzer Hose, schwarzen Schuhen, schwarzem Basecap, blauer Pullover in der Hand mitgeführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Fischer, EPHK, LEZ, Tel.: 09421/868-1410

Veröffentlicht am 10.03.2026, 01:25 Uhr