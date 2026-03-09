SANKT OSWALD-RIEDLHÜTTE, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Aus bislang abschließend noch ungeklärter Ursache ereignete sich am Montag, 09.03.2026, gegen 19:15 Uhr ein Brand eines Einfamilienhauses in der Adalbert-Stifter-Straße.

Der Brand war im Bereich des Balkons ausgebrochen und hatte von dort auf weitere Teile des 2. OG übergegriffen. Zwei Personen waren durch Kräfte des Rettungsdienstes, infolge des Verdachts einer erlittenen Rauchgasintoxikation, ambulant versorgt worden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren sechsstelligen Eurobereich. Der Löschangriff wurde durch etwa 100 Kräfte der umliegenden Wehren geleistet. Ein Mitarbeiter des zuständigen Netzbetreibers ist vor Ort, um die Stromversorgung der Anwohner sicherzustellen.

Die polizeiliche Aufnahme, nicht zuletzt zur Klärung der noch nicht bekannten Brandursache, erfolgte durch Kräfte der PI Grafenau und der Kripo Passau.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Fischer, EPHK, LEZ, Tel.: 09421/868-1410

Veröffentlicht am 09.03.2026, 22:50 Uhr.