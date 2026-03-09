IMMENSTADT. Am Montag, gegen 14:15 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße OA5 (Alte Bundesstraße) ein schwerer Verkehrsunfall.

Demnach befuhr ein 44-jähriger Oberallgäuer, mit einem Audi, die Kreisstraße von Seifen aus kommend in Fahrtrichtung Immenstadt. Kurz vor der Kreuzung, auf Höhe von Bräunlings, kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Anschließend kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden BMW, welcher mit zwei Personen besetzt war. Durch die Wucht des Aufpralls erlag der 44-Jährige noch am Unfallort seinen Verletzungen. Er hatte nach ersten Erkenntnissen während der Fahrt den Sicherheitsgurt nicht angelegt gehabt. Der 85-jährige Fahrer sowie die 84-jährige Beifahrerin des BMW wurden schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Sie befinden sich derzeit außer Lebensgefahr. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf etwa 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beim Einsatz waren insgesamt über 50 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr, Rettungsdienst sowie Polizei vor Ort. Zudem war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Streckenabschnitt war für mehrere Stunden voll gesperrt. (PI Immenstadt)

