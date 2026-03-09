A73 / AS FORCHHEIM-NORD. Bei einem schweren Auffahrunfall auf der Autobahn A73 erlitt am Montagnachmittag der Fahrer eines VW Caddy tödliche Verletzungen. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.

Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 15.10 Uhr auf der A73 kurz vor der Anschlussstelle Forchheim-Nord in Fahrtrichtung Nürnberg zu dem Unfall. Ein 68-jähriger Mann fuhr mit seinem VW Caddy aus bislang ungeklärter Ursache auf einen verkehrsbedingt langsam fahrenden Lastwagen auf.

Der Autofahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes aus seinem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungshubschrauber landete ebenfalls an der Unfallstelle. Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen verstarb der 68-Jährige wenig später noch am Unfallort.

Beamte der Verkehrspolizei Bamberg haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg unterstützt ein Unfallsachverständiger die polizeilichen Maßnahmen.

Die Autobahn A73 ist im betroffenen Abschnitt in Fahrtrichtung Nürnberg derzeit noch vollständig gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.