SCHÖNWALD, LKR. WUNSIEDEL. Zwei Männer versuchten am Donnerstagmorgen Gegenstände von einem Firmengelände zu entwenden. Eine schnelle Reaktion führte kurze Zeit später zu ihrer Festnahme.

Gegen 8.30 Uhr bemerkte der Inhaber einer Firma in Reichenbach zwei Männer auf seinem Grundstück. Zwei 38 und ein 47 Jahre alte Tschechen packten Gegenstände ein und entfernten sich mit ihren Fahrrädern.

Der Eigentümer informierte sofort die Polizei und verfolgte gemeinsam mit einem Verwandten die Männer. Wenige hundert Meter weiter stellten sie die Männer zur Rede. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, woraufhin die beiden ihr mutmaßliches Diebesgut fallen ließen.

Anschließend flüchtete der 47-Jährige mit dem Fahrrad. Sein 38-jähriger Komplize versuchte, mit dem Fahrzeug des Verwandten des Geschädigten zu entkommen. Dies verhinderten die beiden Deutschen, woraufhin der Mann zu Fuß floh.

Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Zahlreiche Einsatzkräfte, darunter ein Polizeihubschrauber und eine Polizeidrohne, suchten nach den beiden flüchtigen Männern. Zuerst ging den Polizeibeamten der 47-Jährige ins Netz. Kurz darauf konnten die Beamte den zweiten Tatverdächtigen in einem angrenzenden Waldstück aufspüren und festnehmen.

Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft fort. Nach der Vorführung beim zuständigen Amtsgericht wurden die beiden Männer in Untersuchungshaft genommen und in verschiedene Justizvollzugsanstalten überstellt.