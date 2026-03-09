REGENSBURG. Am Montag, 9. März, in den frühen Morgenstunden brach ein unbekannter Täter in ein Juweliergeschäft in der Regensburger Innenstadt ein. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Gegen 03:30 Uhr am Montagmorgen, versuchte ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Juweliergeschäft in der Regensburger Innenstadt einzubrechen. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags. Nach der Tat flüchtete der unbekannte Täter in unbekannte Richtung. Durch die Kriminalpolizei Regensburg konnten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt werden. Dabei wurde u. a. eine Blutspur am Tatort gesichert.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, insbesondere gegen 03:30 Uhr am Montag, 9. März, in der Königsstraße in Regensburg, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.