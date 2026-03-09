WAIDHAUS. LKR. NEUSTADT A. D. WALDNAAB. Am Montag, 9. März, um 02:06 Uhr brach ein unbekannter Täter in eine Halle in der Johann-Schmidt-Straße in Waidhaus ein und flüchtete unmittelbar danach ohne etwas zu entwenden. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

In den frühen Morgenstunden des 9. März brach ein unbekannter Täter gewaltsam in eine Halle in Waidhaus ein. Durch den gewaltsamen Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrags. Nach Alarmauslösung flüchtete der unbekannte Täter unverrichteter Dinge wieder vom Tatort. Ein Entwendungsschaden entstand nicht. Durch die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. konnten vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Außerdem konnte vor Ort Aufbruchswerkzeug festgestellt und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen.

Haben Sie etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet, insbesondere in der Johann-Schmidt-Straße in Waidhaus? Dann melden Sie Ihre Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf., Tel. 0961/401-2222, oder an jede andere Polizeidienststelle. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein!