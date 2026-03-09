PLATTLING. Am 07.03.2026 geriet ein Peugeot in der Enchendorfstraße in Brand. Derzeit gibt es Hinweise auf eine Brandstiftung. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Der brennende Peugeot, der an der Enchendorfstraße an einer öffentlichen Parkfläche abgestellt war, wurde der Integrierten Leitstelle gegen 19.25 Uhr von einem Passanten gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden, sodass lediglich das Fahrzeuginnere ausbrannte. Am bereits schrottreifen Peugeot entstand ein geschätzter Sachschaden im Wert eines niedrigen 3-stelligen Eurobetrages.

Ersten Erkenntnissen nach gibt es Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Der Passant sah kurz nach Bemerken des brennenden Pkws zwei junge Männer mit einem hellblauen Pkw mit Deggendorfer Kennzeichen, womöglich mit zwei Buchstaben und drei Zahlen, vom Ereignisort wegfahren. Weitere Hinweise dazu gibt es nicht. Ob diese in Zusammenhang mit dem Brand stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Brandfall, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zum Tatzeitpunkt geben können, werden gebeten sich unter der 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 09.03.2026, 14.25 Uhr