BAMBERG. Mit einer Betrugsmasche haben unbekannte Täter am Freitag Ersparnisse zweier Senioren aus Bamberg ergaunert. Indem sie als vermeintliche Bankmitarbeiter vorgaukelten, es gäbe eine problematische Kontoabbuchung im Kontext einer Zalando-Bestellung, veranlassten die Betrüger eine 76-Jährige Frau und einen 88-Jährigen Mann jeweils dazu, ihre EC-Karten mit PIN auszuhändigen.

Zunächst kontaktierte eine angebliche Bankangestellte in der Mittagszeit telefonisch einen Senior aus dem Babenberger Viertel in Bamberg und täuschte vor, auf dessen Bankkonto eine ungewöhnliche Abbuchung im Zusammenhang mit einer Zalando-Bestellung bemerkt zu haben. Die Anruferin bot an, angesichts der einhergehenden Kontosperrung gleich eine neue EC-Karte auszustellen. Vorher müsse nur ein Bankmitarbeiter die alte Debitkarte samt PIN an der Wohnung des 88-Jährigen zur Vernichtung einsammeln. Tatsächlich tauchte dort wenig später ein Abholer auf und der Senior ging auf das „Angebot“ ein. Gegen 14 Uhr linkten die unbekannten Täter mit derselben Masche eine 76-Jährige, ebenfalls aus dem Babenberger Viertel.

Nachdem die Täter die beiden EC-Karten mit Geheimzahl ergattert hatten, suchten sie öffentliche Geldautomaten in Bamberg auf und machten sich über die Ersparnisse der beiden Bamberger her. Insgesamt ergaunerten die Täter einen hohen vierstelligen Geldbetrag.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen, warnt eindringlich vor der Betrugsmasche und bittet auch um Sensibilisierung von Angehörigen und Bekannten. Nach ersten Erkenntnissen beschreibt die Polizei den Abholer vom Freitagnachmittag wie folgt:

Männlich, ca. 180 cm groß, etwa 35 Jahre alt., schwarze Haare, möglicherweise Bartträger

Gekleidet mit einem weißen Hemd, dunkler Jacke und dunkler Hose

Markant: Der Täter trug zeitweise eine Gesichtsmaske SFP2

Wie die Ermittler bislang rekonstruieren konnten, hielt sich der Abholer zeitweise am Bamberger ZOB sowie in der Würzburger Straße auf. Zeugen, die dort Verdächtiges beobachtet haben oder möglicherweise bemerkten, wie sich der Täter fortbewegte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 an die Kripo Bamberg zu wenden.