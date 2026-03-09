0341 – Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Innenstadt - Am Freitag (06.03.2026) kam es im Eingangsbereich eines Fitnessstudios in der Bahnhofstraße zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Gegen 17:00 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern. Ein 39-Jähriger zog im Verlauf der Auseinandersetzung ein Messer und stach mehrmals auf einen 27-Jährigen ein.

Der 27-Jährige wurde dadurch schwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 39-Jährige wurde an der Tatörtlichkeit festgenommen und in den Polizeiarrest gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 39-Jährige am Samstag (07.03.2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 39-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags gegen den 39-Jährigen.

Der 39-Jährige hat die somalische Staatsbürgerschaft. Der 27-jährige Geschädigte hat die deutsche Staatsbürgerschaft.

0342 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Hochzoll – Am Samstag (07.03.2026) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Fenster eines fahrenden Linienbusses in der Friedberger Straße.

Gegen 19.45 Uhr schmissen die Unbekannten offenbar einen Stein auf den fahrenden Bus. Hierdurch zerbrach eine Scheibe. Es wurden keine Personen verletzt. Die Täter flüchteten anschließend. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0343 – Polizei ermittelt nach Diebstahl und Sachbeschädigung

Hochzoll – In der Zeit von Mittwoch (04.03.2026), 12.00 Uhr, bis Sonntag (08.03.2026), 10.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Garage in der Ifenstraße und entwendeten Werkzeuge.

Das Garagentor war mit einem Schloss gesichert. Dieses wurde beim Öffnen beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0344 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Firnhaberau – Am Donnerstag (19.02.2026) entwendete ein bislang unbekannter Täter während eines Haustürgeschäftes das Sammlerstück eines 88-Jährigen im Obstgartenweg.

Gegen 15.30 Uhr meldete sich der Unbekannte zunächst telefonisch unter dem Vorwand Angestellter einer Goldankaufsfirma zu sein. Der 88-Jährige vereinbarte daraufhin einen Termin mit dem Unbekannten. Dieser erschien wie vereinbart beim 88-Jährigen. Es kam zu einem Geschäft wobei der Unbekannte für einen hohen dreistelligen Bereich Wertgegenstände abkaufte. Nachdem der Unbekannte gegangen war, stellte der 88-Jährige das Fehlen einer Sammlermünze fest. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Tipps der Polizei bei Haustürgeschäften

Nehmen Sie sich Zeit und machen Sie keine Spontankäufe.

Bezahlen Sie nichts in bar.

Lassen Sie unaufgefordert kommende „Vertreter“ oder „Verkäufer“ nur in Ihre Wohnung, wenn Sie sich absolut sicher sind, dass es sich um eine seriöse Geschäftsperson handelt, etwa aufgrund von persönlichen Empfehlungen durch Freunde oder Bekannte und Vorzeigen des Gewerbescheins.

Zahlen Sie nie per Vorkasse, also bevor Sie die Ware erhalten haben. Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck, lassen Sie sich nicht verwirren oder unter Druck setzen.

Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht ganz genau verstanden haben. Unterschriften sind nie „reine Formsache“.

Bitten Sie Nachbarn oder Bekannte als Zeugen dazu, denn wenn Sie unterschreiben, schließen Sie einen Vertrag, ein verbindliches Rechtsgeschäft ab.

Achten Sie bei Haustürgeschäften auf das richtige Datum und die Unterschriften. Ein fehlendes oder falsches Datum erschwert gegebenenfalls die Durchsetzung Ihres Widerrufsrechts.

Fordern Sie eine Vertragsdurchschrift, auf der Name und Anschrift des Vertragspartners deutlich lesbar sind.

Wenn Sie es sich anders überlegen und von einem Geschäft zurücktreten möchten, dann schicken Sie einen schriftlichen Widerruf (Einschreiben mit Rückschein!) innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss an den Verkäufer oder die Verkäuferin.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

0345 – Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch

Kriegshaber – In der Zeit von Montag (02.03.2026) bis Freitag (06.03.2026), verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen Zutritt zu einer Wohnung im Gundelfinger Weg. Die Täter durchsuchten die Wohnung anschließend nach Wertgegenständen. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Sachschaden entstand nicht.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0346 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Hochzoll – In der Zeit von Freitag (06.03.2026), 15.00 Uhr, bis Samstag (07.03.2026), 09.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Garage in der Postillionstraße mit Graffitis. Zwei weitere Garagen wurden ebenfalls besprüht. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0347 – Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Hochzoll – Am Sonntag (08.03.2026) war ein 18-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Friedberger Straße unterwegs.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 18-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 18-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 18-Jährigen.

Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0348 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Innenstadt – Am Freitag (06.03.2026) ging eine bislang unbekannte Frau in einer Straßenbahn auf eine 71-Jährige los. Die 71-Jährige wurde hierbei verletzt.

Gegen 16.45 Uhr befand sich die 71-Jährige in der Straßenbahn vom Königsplatz in Richtung Haltestelle Rotes Tor. Die 71-Jährige befand sich im hinteren Bereich der Straßenbahn. Die bislang unbekannte Frau schrie die 71-Jährige plötzlich an und entriss aus der Hülle ihres Handys die EC-Karte der 71-Jährigen. Zeugen eilten der 71-Jährigen zur Hilfe und konnten die EC-Karte zurückholen. Im Anschluss schlug die Unbekannte auf die 71-Jährige ein. Die 71-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die unbekannte Frau verließ an der Haltestelle Theodor-Heuss-Platz die Straßenbahn und flüchtete. Eine anschließende Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung.

Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-2010 entgegen.

0349 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Lechhausen – Am Montag (09.03.2026) war ein 19-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 01.15 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 19-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 19-Jährigen.

Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.