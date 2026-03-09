REHAU / TÖPEN, LKR. HOF. Bei Schleierfahndungskontrollen auf der A 93 und A 72 im Bereich Rehau und Töpen griffen Beamte der Grenzpolizei Selb in der Nacht auf Montag zwei polnische Staatsangehörige mit einer zu hohen mitgeführten Menge an Dopingmitteln auf.

Die Fahnder kontrollierten gegen 1 Uhr anfangs einen 24-Jährigen Polen als Mitfahrer in einem Mercedes Sprinter mit polnischer Zulassung auf der A 93 bei Rehau. Im Rahmen der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Grenzpolizisten Dopingmittel in einer nicht geringen Menge, die dem 24-Jährigen zugeordnet werden konnten. Insgesamt überschritten seine mitgeführten Präparate den Grenzwert um das 6,5-fache.

Gleich im Anschluss ging den Beamten ein noch größerer Verstoß „ins Netz“: Die Fahnder kontrollierten einen 42-Jährigen polnischen Mitfahrer eines Renault Trafic, ebenfalls mit polnischer Zulassung, auf der A 72 bei Töpen. Dabei fanden sie verschiedenste Dopingmittel in nicht geringer Menge, wobei der Grenzwert diesmal um das 69-fache überschritten war.

Die Kriminalpolizei Hof hat die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen übernommen.