HOFKIRCHEN, LKR. PASSAU. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (07./08.03.2026) stellten bislang unbekannte Personen mehrere Grabkerzen auf der Kriegsgräberstätte bei Hofkirchen ab. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Am Samstag, 07.03.2026, zwischen 22:45 Uhr und 23.30 Uhr, wurden nach bisherigen Erkenntnissen weit über 200 Grabkerzen auf der Kriegsgräberstätte bei Hofkirchen aufgestellt. Die Kerzen wurden jeweils auf den Namenssteinen der dort bestatteten Kriegstoten platziert.

Am frühen Morgen des 08.03.2026 informierte ein Verantwortlicher der Kriegsgräberstätte die Polizei über die Feststellungen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Grabkerzen mit dem Logo einer rechtsextremen Kleinstpartei versehen waren.

Die Kerzen wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Passau.

Veröffentlicht: 09.03.2026, 12:17 Uhr