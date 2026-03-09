SASSANFAHRT, LKR. BAMBERG. Am Sonntagabend brach in einem Wohnhaus ein Brand aus. Mehrere Feuerwehren und die Polizei waren im Einsatz.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich die beiden Bewohner außerhalb ihres Hauses. Als sie gegen 19 Uhr zurückkehrten, stand ein Schrank im Flur ihres Anwesens im Rotdornweg bereits in Vollbrand.

Gemeinsam mit Nachbarn versuchten sie zunächst, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen. Kurz darauf übernahmen die alarmierten Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften die Löscharbeiten. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei vor Ort. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Bei den Löschversuchen verletzte sich die Bewohnerin leicht. Der Rettungsdienst versorgte die Österreicherin vor Ort medizinisch.

Das Wohnhaus ist aufgrund der starken Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen vorübergehend bei Nachbarn unter. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich gesehen.

Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Beamte der Kriminalpolizei Bamberg haben die Ermittlungen übernommen.