MÜNSING, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am späten Sonntagabend, den 8. März 2026, geriet eine Scheune im Gemeindeteil Schwabbruck in Vollbrand. Der entstandene Sachschaden wird sich ersten Schätzungen zufolge im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen. Die Kriminalpolizei Weilheim hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Zeugen bemerkten am späten Sonntagabend (8. März 2026), um kurz vor Mitternacht, ein Feuer in einer Scheune im Gemeindeteil Schwabbruck in Münsing. Dies teilten sie umgehen über den Notruf der Integrierten Leitstelle in Weilheim mit, welche unverzüglich Rettungs- und Einsatzkräfte alarmierte.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren und der ebenfalls alarmierten Streifenbesatzungen der Polizeiinspektionen Wolfratshausen und Geretsried stand die Scheune bereits in Vollbrand. Dank des raschen und professionellen Eingreifens der Feuerwehrkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. In der Spitze waren über 110 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

Durch den Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt und es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses konnten sich rechtzeitig selbstständig in Sicherheit bringen.



Die Scheune brannte vollständig aus, mehrere Kleinmaschinen und -geräte sowie eine Heizungsanlage im Gebäudeinneren wurden durch den Brand zerstört. Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich nach aktuellen Schätzungen im mittleren sechsstelligen Eurobereich bewegen.

Die ersten Maßnahmen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Wolfratshausen getroffen. Noch in der Nacht übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Weilheim die Ermittlungen. Weitere Untersuchungen zur Brandursache übernahmen mittlerweile Brandfahnder des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizei Weilheim unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II.

Die genauen Umstände zur Brandursache sind Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Untersuchungen.