DEGGENDORF. Am Sonntagabend (08.03.2026) wurde ein 29-jähriger Polizeibeamter von einem Pkw erfasst, als dieser im Rahmen einer Kontrollstelle angehalten werden sollte. Der Beamte wurde dabei verletzt. Die Unfallbearbeitung erfolgt durch die Autobahnpolizei Kirchroth.

Sechs Polizeibeamte der Polizeiinspektion Deggendorf führten an der Ruselstraße am Parkplatz Höhe Neumühle eine Kontrollstelle zur Überwachung des stadtauswärts fahrenden Verkehrs durch. Dazu wurden die betroffenen Fahrzeuge auf den beleuchteten Parkplatz ausgeleitet. Gegen 19.45 Uhr hielt ein Beamter, mit Warnweste bekleidet, zwei aufeinanderfolge Fahrzeuge an. Das erste Fahrzeug befuhr den rechtsseitigen Parkplatz, das dahinter befindliche Fahrzeug, ein Skoda Octavia, erfasste den Beamten frontal.

Der 29-Jährige wurde dabei verletzt und durch alarmierte Rettungskräfte samt Notarzt vor Ort erstversorgt. Anschließend wurde er in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Ersten Erkenntnissen nach erlitt er ganzkörperliche Prellungen sowie Abschürfungen und musste zunächst stationär behandelt werden. Bei dem Fahrer des Skoda handelt es sich um einen 52-jährigen Deutschen. Sowohl er als auch sein Kind, das mit im Fahrzeug saß, blieben unverletzt.

Es liegen derzeit keine Hinweise auf eine absichtliche Verhaltensweise des Skoda-Fahrer vor, es ist von einem Unfallgeschehen auszugehen. Die Verkehrsunfallaufnahme und damit die Ermittlung der genauen Unfallursache erfolgt durch die Autobahnbahnpolizeistation Kirchroth. Sowohl die eingesetzten Polizeibeamten als auch der Skoda-Fahrer und sein Kind wurden vor Ort durch psychosoziale Fachkräfte betreut.

Veröffentlicht: 09.03.2026, 11.10 Uhr