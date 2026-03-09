KELHEIM, OT THALDORF. Ein metallverarbeitender Betrieb ist am vergangenen Wochenende Ziel eines Einbruchs geworden.

Unbekannte haben sich vermutlich in der Zeit zwischen Freitag, 06.03.2026 und Samstag, 07.03.2026, gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände verschafft und u. a. einen Opel Vivaro sowie verschiedene Elektrowerkzeuge entwendet. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf

Personen, die zwischen Freitag, 06.03.2026, ca. 20.00 Uhr und Samstag, 07.03.2026, ca. 08.00 Uhr, im Bereich Thaldorf, zwischen dem Leitenweg und der Waldsiedlung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 09.03.2026, 09.55 Uhr