TITTLING, LKR. PASSAU. Nach langen und intensiven Planungen wird die Polizeistation Tittling zum 31.03.2026 im Zuge der Umstrukturierung zu einer Polizeiwache mit einer Besetzung von Montag bis Freitag mit zwei Beamten.

Die neue Polizeiwache Tittling ist organisatorisch der Polizeiinspektion Passau angegliedert; nach wie vor können Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen, insbesondere auch Anzeigen, unmittelbar vor Ort bei der Polizeiwache Tittling vorbringen. Zu folgenden Zeiten stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.

Die Dienstzeiten der künftigen Polizeiwache Tittling werden sich gegenüber denen der bisherigen Polizeistation ändern und sind wie folgt geplant:

Montag, Dienstag und Freitag: 07:30 Uhr bis 15:30 Uhr

Mittwoch: 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Donnerstag: 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Sprechzeiten in der Polizeiwache Tittling

In die genannten Rahmenzeiten sind tägliche Sprechzeiten von jeweils zwei Stunden integriert, während derer die diensthabenden Beamten in der Polizeiwache Tittling für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen. Die voraussichtliche Ausgestaltung der Sprechzeiten sieht folgendermaßen aus:

Montag, Dienstag und Freitag: 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Mittwoch: 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag: 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Bei Abwesenheit während der ausgewiesenen Sprechzeiten oder aufgrund eines Einsatzes steht eine Notrufsprechanlage zur Verfügung über diese unmittelbar mit der Polizeiinspektion Passau kommuniziert werden kann.

Erreichbarkeiten außerhalb der Dienst- und Sprechzeiten

Außerhalb der künftig vorgesehenen Dienstzeiten der Polizeiwache wird der Zuständigkeitsbereich weiterhin durch die Polizeiinspektion Passau betreut, sodass die polizeiliche Präsenz jederzeit gewährleistet bleibt. Uniformierte Kontroll- und Präsenzfahrten werden trotz der Umstrukturierung weiterhin im gleichen Umfang stattfinden. Unverändert bleibt, dass weiterhin ein Ansprechpartner vor Ort vorhanden sein wird. Darüber hinaus ist gewährleistet, dass der Dienstbereich außerhalb der Öffnungszeiten der Polizeiwache Tittling wie gewohnt durch die Polizeiinspektion Passau betreut wird.

Die Planungen erfolgten in Abstimmungen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizeistation Tittling sowie den Verantwortlichen der Polizeiinspektion Passau, den örtlichen Mandatsträgern, den Behörden und der Personalvertretung des PP Niederbayern.

Veröffentlicht: 09.03.2026, 10.00 Uhr