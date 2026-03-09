HOFKIRCHEN, LKR. PASSAU. Am Montag (09.03.2026) gegen 00:30 Uhr stand ein Auto am Pendlerparkplatz in Hofkirchen in Vollbrand.

Beim Eingang der Mitteilung über den Notruf stand der betroffene VW bereits in Vollbrand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden an einem daneben abgestellten Pkw an der rechten Fahrzeugseite mehrere Bauteile angeschmolzen.

Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der betroffene Pkw wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im Bereich des Pendlerparkplatzes in Hofkirchen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Brandgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0851/9511-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel. 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 09.03.2026, 09:45 Uhr