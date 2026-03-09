WEIHMICHL, LKR. LANDSHUT. Am 07.03.2026 befuhr ein 44-Jähriger aus Landshut mit seinem Motorrad die B299 von Pfeffenhausen in Richtung Weihmichl. Auf Höhe Oberndorf verlor der Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Dort prallte er gegen die Schutzplanke und wurde in den angrenzenden Bachlauf geschleudert, wo er zum Liegen kam. Durch Ersthelfer konnte der Mann aus dem Bachlauf gezogen und Erstversorgt werden. Der Mann wurde anschließend durch dem Rettungsdienst in ein Landshuter Krankenhaus verbracht. Da seine Verletzungen so schwerwiegend waren, wurde er noch in der Nacht in eine Spezialklinik verbracht und schwebt in Lebensgefahr.

Die B299 wurde während der Unfallaufnahme durch die umliegenden Feuerwehren gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Rottenburg a.d.Laaber, Tel. 08781/9414-0

Veröffentlicht: 09.03.2026, 07.27 Uhr