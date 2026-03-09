HOHENBERG AN DER EGER / LKR. WUNSIEDEL. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend in Hohenberg ereignet. Ein Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunglückte tödlich.

Am Sonntagabend gegen 18 Uhr fuhr ein 26-jähriger Mann aus dem Landkreis Wunsiedel mit seinem Motorrad des Herstellers KTM auf der Selber Straße in Hohenberg im Landkreis Wunsiedel. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann zeitweise auf dem Hinterreifen seines Motorrads. Im weiteren Verlauf verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einer angrenzenden Hauswand.

Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen. Dieser unterstützt die Beamten der Polizeiinspektion Marktredwitz bei den weiteren Ermittlungen.

Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Selber Straße zu zeitweisen Sperrmaßnahmen.