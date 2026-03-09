GESCHWAND / LKR. FORCHHEIM. Am Sonntagabend gerieten mehrere Scheunen auf einem Aussiedlerhof in Brand. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar.

Am Sonntagabend gegen 22 Uhr gerieten auf einem Aussiedlerhof in Geschwand mehrere landwirtschaftliche Maschinenhallen in Brand. Eine Vielzahl von Einsatzkräften der Feuerwehr sowie der Polizei sind derzeit vor Ort im Einsatz.

Die Bewohner des Anwesens konnten sich aus dem Wohngebäude in Sicherheit begeben. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt eine 41-jährige deutsch/thailändische Anwohnerin eine Rauchgasvergiftung. Vorsorglich wurden alle drei Bewohner in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Tiere verletzt.

Der Sachschaden liegt nach derzeitigen Schätzungen im siebenstelligen Bereich.

Die weiteren Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache hat die Kriminalpolizei Bamberg übernommen.