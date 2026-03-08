0336 - Polizei ermittelt nach Diebstahl und Körperverletzung in Straßenbahn

Innenstadt - Am Freitag (06.03.2026) kam es zu einem Diebstahl mit anschließender Körperverletzung in einer Straßenbahn an der Haltestelle Rotes Tor.

Gegen 16.45 Uhr befand sich die 71-jährige Geschädigte (deutsche Staatsangehörigkeit) in der Straßenbahn auf einem Sitzplatz im hinteren Bereich. Hierbei hielt sie ihr Mobiltelefon in der Hand, in dessen Hülle sich auch ihre EC-Karte befand.

Eine unbekannte Frau trat auf die Geschädigte zu und schrie diese an. Dabei entnahm sie die EC-Karte aus der Handyhülle. Die Geschädigte und weitere anwesende Personen konnten der unbekannten Frau die EC-Karte wieder wegnehmen, woraufhin diese sich sehr aggressiv zeigte und auf die 71-jährige Geschädigte einschlug. Die anwesenden Personen gingen dazwischen und die unbekannte Frau verließ an der Haltestelle Theodor-Heuss-Platz die Straßenbahn.

Die Geschädigte wurde durch die Schläge leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine sofortige Fahndung nach der unbekannten Frau verlief ohne Erfolg. Sie wurde wie folgt beschrieben:

Ca. 45 Jahre alt, ca. 165 cm groß, braune Haare, sie trug große goldene Ohrringe und eine orangefarbene Jacke mit der Aufschrift „Öko“.

Die Verkehrspolizeiinspektion bittet nun Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannte Frau geben können, sich unter der Tel. 0821/323-2010 zu melden.

0337 - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Schule

Oberhausen - In der Zeit von Donnerstag (05.03.2026), 18.00 Uhr bis Freitag (06.03.2026), 06.30 Uhr kam es zu Sachbeschädigungen auf dem Schulhof einer Schule in der Kapellenstraße.

Einer oder mehrere unbekannte Täter traten dabei mehrere Tische, Bienenkästen und Mülltonnen um und beschädigten ein Schild. In der vergangenen Woche kam dies bereits mehrmals vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1300 Euro.

Die Polizei Augsburg West bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben um Hinweise unter der Tel. 0821/323-2510.

0338 - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw

Pfersee - Im Zeitraum vom 01.03.2026 bis 06.03.2026 kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw im Bereich der Willi-Weise-Straße. Die dort abgestellten Pkw wurden in allen Fällen vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verkratzt.

Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Täter geben können oder etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg West, unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

0339 - Polizei sucht Zeugen nach Flaschen- und Steinwurf auf B17

Oberhausen - Am Samstag (07.03.2026) kam es zu zwei Zwischenfällen, bei denen Gegenstände durch einen oder mehrere Täter von der Brücke Stuttgarter Straße auf die B17 geworfen wurden.

Gegen 11.20 Uhr meldete sich ein 42-jähriger Geschädigter und gab an, dass er mit seinem Pkw auf der B17 in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs war. Auf Höhe der Stuttgarter Straße fiel eine Glasflasche von der Brücke auf seinen Pkw. Hierbei wurde die Motorhaube beschädigt.

Gegen 11.35 Uhr meldete sich eine 39-jährige Geschädigte, die ebenfalls auf der gleichen Strecke mit ihrem Pkw fuhr. Ihr Fahrzeug wurde ebenfalls auf Höhe der Brücke an der Stuttgarter Straße von einem Stein getroffen. Dabei entstand ein Schaden an der Fahrerseite der Windschutzscheibe.

Beide Geschädigten konnten keine Hinweise auf einen möglichen Täter geben. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnisse.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der Tel. 0821/323-1910 zu melden.