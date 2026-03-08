FLINTSBACH, LKR. ROSENHEIM. In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 8. März 2026, ereignete sich auf dem Petersberg ein tödlicher Bergunfall, bei dem ein 46-jähriger Mann sein Leben verlor. Die Alpine Einsatzgruppe der Grenzpolizeiinspektion Raubling übernahm die Ermittlungen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 8. März 2026, kam es im Bereich des Petersbergs, Gemeinde Flintsbach am Inn, zu einem tödlichen Bergunfall. Ein 46-Jähriger befand sich mit einem Begleiter und einer weiteren Person im Abstieg vom Petersberg. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte er alleinbeteiligt vom Weg in steiles Waldgelände und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Die alarmierte Bergwacht Brannenburg sowie ein Notarzt konnten, trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Unfallaufnahme und Bergung vor Ort erfolgten durch zwei Polizeibergführer der Grenzpolizeiinspektion Raubling in enger Zusammenarbeit mit der Bergwacht Brannenburg.

Die Hintergründe zu dem tragischen Unfallgeschehen sind nun Gegenstand der andauernden Ermittlungen.