354. Sachbeschädigung an Parteibüro – Ramersdorf

Im Zeitraum von Mittwoch, 04.03.2026, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 05.03.2026, 09:15 Uhr, brachten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Schmierschrift an einem Fenster eines Büros einer Partei an. In der Folge flüchteten der oder die Täter unerkannt vom Tatort. In der Schmierschrift wird die Glaubwürdigkeit der Partei thematisiert. Die Schmierschrift wurde von Polizeibeamten festgestellt und zur Anzeige gebracht. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalfachdezernat 4 geführt.

355. Unfall von Radfahrerin; 1 Person verletzt - Neuhausen

Am Freitag, den 06.03.2026 gegen 15:30 Uhr, befuhr eine 58-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München auf ihrem Fahrrad die Wotanstraße in Richtung S-Bahn-Station Laim.

Aus noch bislang unbekannter Ursache stürzte die 58-Jährige nördlich der ‚Laimer Röhre‘ und zog sich dadurch schwere Verletzungen zu. Sie wurde anschließend zur Behandlung in ein Münchner Krankenhaus verbracht.

Zeugenaufruf:

Um ein Fremdverschulden auszuschließen und da am Unfallort keine Unfallzeugen vor Ort waren, werden Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Telefon: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

356. Größerer Polizeieinsatz - Schwabing

Am Freitag, den 06.03.2026 gegen 15:20 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Polizei München über ein Körperverletzungsdelikt an der Leopoldstraße informiert. Dabei sollen mehrere männliche Personen involviert sowie Messer im Spiel sein.

Sofort wurden zahlreiche Einsatzkräfte zur Tatörtlichkeit beordert.

Am Einsatzort stellte sich als Sachverhalt heraus, dass es zwischen einem 19-Jährigen (deutsch-irakische Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München) und einem 46-Jährigen (deutsche Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in Freising) aus bislang noch ungeklärten Gründen zu einem Streit kam. In dessen Verlauf stach der 19-Jährige dem 46-Jährigen mit einem mitgeführten Messer in den Arm.

Als der 19-Jährige sich anschließend von der Örtlichkeit entfernte folgte ihm der 46-Jährige nachdem er sich ebenfalls ein Messer besorgt hatte. Unweit der Tatörtlichkeit konnte der 46-Jährige mit Hilfe eines Begleiters den 19-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der 19-Jährige wurde kurz darauf durch Polizeikräfte festgenommen und wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Nach Sachbearbeitung und erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der 19-Jährige wieder entlassen.

Der 46-Jährige wurde in einem Münchner Krankenhaus ambulant behandelt. Er wurde außerdem wegen Bedrohung angezeigt und ebenfalls nach erfolgter Sachbearbeitung wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei München geführt.

357. Festnahme nach versuchtem Einbruch – Hadern

Bereits am Dienstag, den 03.03.2026, gegen 19:30 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Polizei München durch einen aufmerksamen Nachbarn informiert, wie zwei ihm unbekannte, männliche Personen über den Zaun eines Nachbaranwesens kletterten.

Der Nachbar machte akustisch auf sich aufmerksam, woraufhin die beiden Männer flüchteten.

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten zivile Polizeibeamte der Polizeiinspektion 41 einen der beiden tatverdächtigen Männer in Tatortnähe feststellen.

Zudem konnte ebenfalls in der Nähe ein zugehöriger Rucksack mit vermutlichem Aufbruchswerkzeug aufgefunden werden.

Der Tatverdächtigte (18 Jahre alt, chilenische Staatsangehörigkeit, ohne festen Wohnsitz in Deutschland) wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Sachbearbeitung zur örtlichen Polizeiinspektion gebracht.

Da es in diesem Fall noch nicht zu einem vollendeten Einbruch kam, wurde kein Haftbefehl erlassen und der 18-Jährige von der Inspektion aus wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Identifizierung des zweiten Tatverdächtigen, werden durch das Kommissariat 51 geführt.

358. Zeugenaufruf nach Sturz in Trambahn – Ludwigsvorstadt

Am Samstag, den 07.03.2026, gegen 17:40 Uhr, befuhr ein 51-Jähriger (kroatische Staatsangehörigkeit; wohnhaft im Landkreis München) mit der Straßenbahnlinie 18 die Reichenbachbrücke stadteinwärts.

Zeitgleich befuhr ein 24-Jähriger Deutscher aus München mit seinem Pkw KIA rechts neben der Straßenbahn auf dem zweiten Fahrstreifen.

An der Kreuzung zur Auenstraße bog der 24-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand verbotswidrig vor der Straßenbahn nach links ab, wodurch der 51-Jährige stark abbremsen musste. Im vorderen Teil der Tram saß eine bislang unbekannte und im weiteren Verlauf geschädigte Frau. Die Frau hielt sich nach dem starken Abbremsen der Tram den rechten Arm und äußerte nach bisherigen Erkenntnissen in italienischer Sprache, dass sie verletzt wurde.

Zu einer Kollision zwischen Straßenbahn und Pkw kam es nicht. An der Haltestelle Fraunhoferstraße stieg die bislang unbekannte geschädigte Frau aus und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Weitere Fahrgäste wurden nicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Verkehrspolizei München geführt.

Zeugenaufruf

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder die unbekannte Geschädigte machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Italienisch:

Ricerca Testimoni: Incidente stradale sulla Reichenbachbrücke

Il signor T. stava conducendo il tram della linea 18 lungo la Reichenbachbrücke in direzione nord-ovest.

Contemporaneamente, il signor P. percorreva il medesimo tratto a bordo della propria autovettura, procedendo sulla seconda corsia a destra rispetto al tram.

Allo scattare del verde, il conducente del tram riprendeva la marcia. In quel momento, il signor P. svoltava a sinistra in Auenstraße, effettuando una manovra vietata proprio davanti al mezzo pubblico. Per evitare l'impatto, il signor T. è stato costretto a una frenata d'emergenza. Nella parte anteriore del tram, subito dietro il conducente, sedeva una passeggera (al momento non identificata) che è presumibilmente rimasta ferita a causa della brusca decelerazione. La donna si teneva il braccio destro lamentando ad alta voce il dolore, esprimendosi verosimilmente in lingua italiana. Non si è verificata alcuna collisione tra il tram e l'auto.

Giunti alla fermata "Fraunhoferstraße", il signor T. ha aperto le porte per la discesa dei passeggeri; in tale occasione, la donna ferita è scesa dal mezzo allontanandosi in direzione ignota.

Non sono stati riscontrati danni né all'autovettura né al tram, e nessun altro passeggero ha riportato lesioni.

359. Verkehrsunfall zwischen Lkw und Kind - Pasing

Am Samstag, den 07.03.2026, gegen 12:00 Uhr, überquerte ein 12-Jähriger (syrische Staatsangehörigkeit, wohnhaft in München) als Fußgänger die Verdistraße auf Hausnummer 45 in südliche Richtung.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 47-Jähriger (rumänische Staatsangehörigkeit aus dem Landkreis Ebersberg) mit seinem Lkw Fiat die Verdistraße in Richtung Nymphenburg.

Als der 12-Jährige den ersten der beiden Fahrstreifen überquerte und hinter einem verkehrsbedingt wartenden Linienbus auf den Fahrstreifen des 47‑Jährigen trat, kam es zum Zusammenstoß mit dem Lkw des 47-Jährigen. Der 12-Jährige wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Münchner Klinikum verbracht.

Während der Unfallaufnahme musste die Verdistraße für ca. eine Stunde stadteinwärts gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Verkehrspolizei geführt.

360. Größerer Polizeieinsatz – Maxvorstadt

Am Samstag, den 07.03.2026, gegen 11:20 Uhr, bemerkten Polizeibeamte vom Objektschutz am Israelischen Generalkonsulat, dass eine Person Gegenstände, welche sich als Steine herausstellten, auf das Gebäude warf.

Die Person, bei der es sich um einen 24-Jährigen (jeminitische Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in Fürstenfeldbruck) handelte, wurde durch die Beamten vor Ort festgenommen.

Da der 24-Jährige vor dem Gebäude einen Rucksack mit unbekanntem Inhalt abgelegt hatte und durch seine Äußerungen nicht auszuschließen war, dass es sich um einen sprengstoffverdächtigen Gegenstand handelte, wurde der Bereich um den Karolinenplatz großräumig abgesperrt. Nachdem der Bereich frei von gefährdeten Personen war, untersuchten hinzugerufene Experten der Polizeiinspektion Sonderdienste in Zusammenarbeit mit der Sprengstoffgruppe des LKA den Rucksack. Nach ca. einer Stunde konnte der Gegenstand als ungefährlich eingestuft und sämtliche Absperrmaßnahmen aufgehoben werden.

Für die Dauer des Einsatzes war auch der Betrieb der dortigen Trambahn eingestellt.

Der 24-Jährige wurde unter anderem wegen Sachbeschädigung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt und wegen akuter Eigen- sowie Fremdgefährdung in einem Krankenhaus untergebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalfachdezernat 4 übernommen.

361. Pkw überschlägt sich; 2 Personen leicht verletzt – Milbertshofen

Am Samstag, den 07.03.2026, gegen 22:40 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger (deutsche Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in Dachau) die Leopoldstraße mit einem Pkw Alfa stadtauswärts. Mit im Fahrzeug befanden sich noch vier weitere Personen.

Kurz nach dem Überqueren der Schenkendorfstraße verlor der 18-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw. Dabei geriet der Pkw gegen einen dortigen Bordstein, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich anschließend. Der Pkw kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Alle Insassen konnten den Pkw eigenständig verlassen.

Durch den Unfall wurden zwei 17-jährige Mitfahrer leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in Münchener Krankenhäuser verbracht. Alle weiteren Mitfahrer sowie der 18-Jährige selbst blieben unverletzt.

Der Pkw wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Der Sachschaden wird auf über 80.000,00 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Leopoldstraße in nördliche Richtung für ca. zweieinhalb Stunden gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich der Unfallursache, werden durch die Verkehrspolizei München geführt.