COBURG. Ein 22-jähriger Deutscher bemerkte am Freitagnachmittag eine beschädigte Eingangstüre an seiner Wohnung. Kurz darauf stellte sich ein Einbruch heraus.

Am Freitagnachmittag meldete ein 22-Jähriger einen Einbruch in seiner Wohnung in der Goethestraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über die unverschlossene Wohnungstür und durchwühlten die Räume. Entwendet wurden hochwertige Sammelkarten im niedrigen vierstelligen Wertbereich.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die zwischen 14 und 17.30 Uhr in der Goethestraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.