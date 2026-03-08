KEMLAS / LKR. HOF. Während die Bewohner außer Haus waren, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Am Samstagabend, im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 23.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in Kemlas ein. Die Bewohner hatten ihr Anwesen gegen 19 Uhr verlassen. Als sie gegen 23.45 Uhr zurückkehrten, stellten sie fest, dass im Obergeschoss Licht brannte und eine Tür offenstand. Sie verständigten umgehend die Polizei.

Polizeibeamte durchsuchten das Wohnhaus kurze Zeit später nach möglichen Tatverdächtigen, jedoch ohne Erfolg.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein Badezimmerfenster Zugang zum Gebäude. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und öffneten Schränke sowie Schubladen.

Die Täter entwendeten Bargeld in einem mittleren vierstelligen Bereich.

Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Hof. Zeugen, die am Samstagabend im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 23.45 Uhr in Kemlas verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof zu melden.