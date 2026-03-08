OBERMEITINGEN, LKR LANDSBERG AM LECH, 08.03.2026. Am Samstag (07.03.2026), in den frühen Morgenstunden entwendeten bislang Unbekannte in Obermeitingen einen mit Keyless-Go-System ausgestatteten schwarzen Toyota Land Cruiser. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Das Fahrzeug wurde am Freitagabend vor dem Anwesen am Dornbuschweg ordnungsgemäß geparkt und abgesperrt. Der Eigentümer stellte am Samstag gegen 07:30 Uhr fest, dass der Geländewagen mit Landsberger-Kennzeichen entwendet worden war. Beide Fahrzeugschlüssel befinden sich im Besitz des Geschädigten. Der Beuteschaden liegt bei etwa 50.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.