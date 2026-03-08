HALLBERGMOOS, LKR FREISING, 08.03.2026, In der vergangenen Nacht geriet in Hallbergmoos aus noch unbekannter Ursache ein Pkw in Brand. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Am Sonntag, gegen 02:20 Uhr wurde mitgeteilt, dass in der Maximilianstraße ein Pkw brennt. Der alarmierten Feuer gelang es rasch, das Feuer zu löschen.

Aufgrund des raschen Eingreifens begrenzt sich der Schaden an dem BMW X3 auf einen dreistelligen Betrag.

Da vorsätzliche Brandstiftung nach bisherigen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei Erding die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 08122/968-0 zu melden.