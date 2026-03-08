JENGEN. In der Nacht zum Sonntag, 08.03.2026 haben sich zwei bislang unbekannte Täter durch einschlagen einer Glasscheibe gewaltsam Zutritt zu einem kleinen Ladengeschäft für Garten und Forstgeräte in Jengen im Urbansweg verschafft. Dort entwendeten die beiden Täter insgesamt sieben Motorsägen im Wert von ca. 13000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Einbruch und verständigte sofort die Polizei. Die Täter flüchteten anschließend mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort in den Stadtbereich von Landsberg am Lech. Dort konnte nach intensiver Fahndung das Fluchtfahrzeug mit dem gesamten Diebesgut in der Gothenstraße in Landsberg am Lech parkend angetroffen werden. Die bislang unbekannten Täter konnten trotz weiterer Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Das Fluchtfahrzeug sowie das Diebesgut wurden sichergestellt.

Die Aufnahme erfolgte zunächst durch die PI Buchloe, PI Landsberg und dem Kriminaldauerdienst Memmingen. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Kaufbeuren. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel. 08241/96900 bei der Polizeiinspektion Buchloe zu melden.

(KPI Memmingen / KDD)