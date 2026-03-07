BRUCKMÜHL, LKR. ROSENHEIM. Am Samstagnachmittag, den 7. März 2026, kam es in Bruckmühl zu einem größeren Polizeieinsatz, bei dem unter anderem Spezialeinsatzkräfte eingebunden waren. Hintergrund war eine verdächtige Wahrnehmung hinsichtlich des ungeklärten Aufenthaltsortes von zwei Personen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Am Samstag (7. März 2026), gegen 12.10 Uhr, wurde über die Polizeiinspektion Bad Aibling eine verdächtige Wahrnehmung gemeldet. Gegenstand dieser Mitteilung war der unbekannte Aufenthaltsort eines 82-jährigen Mannes aus Bruckmühl sowie seiner 71-jährigen Lebensgefährtin.

Bei der notwendigen Wohnortüberprüfung konnte eine Gefährdung für die eingesetzten Polizeibeamten nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund dessen wurden unter der Einsatzleitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Dienststellen zum Einsatzort beordert, das Gebäude umstellt und Beamte des Spezialeinsatzkommandos Südbayern (SEK) sowie der Verhandlungsgruppe angefordert.

Die Überprüfung der Wohnräume erfolgte im Laufe des frühen Abends durch die Spezialeinsatzkräfte. Hierbei konnten keinerlei Personen angetroffen werden.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Bad Aibling. Die Ermittlungen hinsichtlich des 82-Jährigen sowie der 71-Jährigen wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernommen und dauern an.