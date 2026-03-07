EBERSBERG, 07.03.2026. Am Freitag (06.03.2026) in den frühen Morgenstunden entwendeten bislang Unbekannte in Ebersberg einen mit Keyless-Go-System ausgestatteten schwarzen BMW X5. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Das Fahrzeug wurde am Freitag gegen 00:30 Uhr vor der Garage in der Rosenheimer Straße ordnungsgemäß geparkt und abgesperrt. Der Eigentümer stellte gegen 10:15 Uhr fest, dass sein BMW mit Ebersberger-Kennzeichen entwendet worden war. Beide Fahrzeugschlüssel befinden sich im Besitz des Geschädigten. Der Beuteschaden liegt bei etwa 45.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Erding bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden.

Präventionshinweise zum Schutz vor Pkw-Diebstählen mit Keyless-Go-System:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z.B. Aluminiumbox) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

(Quelle: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/)