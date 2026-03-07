TRAUNREUT, LKR. TRAUNSTEIN. Einen Sachschaden in sechsstelliger Höhe richtete ein Feuer an, das am Abend des Freitag, 6. März 2026, in einer Doppelhaushälfte in Traunreut ausgebrochen war. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Übernahm die Untersuchungen zur Brandursache.

Am Freitag (06.03.2026) wurden zahlreiche umliegende Feuerwehren gegen 21.20 Uhr zu einem Brand einer Doppelhaushälfte in der Johann-Hinrich-Wichern-Straße in Traunreut gerufen.

Vor Ort stellte sich heraus, dass sich das Feuer bereits von einer Hälfte des Doppelhauses auf den Dachstuhl der anderen Doppelhaushälfte ausgebreitet hatte. Nach etwa zwei Stunden konnte der Brand durch die Feuerwehren größtenteils unter Kontrolle gebracht werden. Glücklicherweise wurde keiner der vier Bewohner verletzt. Drei der vier Bewohner verließen das Gebäude eigenständig. Eine 77-jährige Bewohnerin konnte durch zwei couragierte, zufällig hinzugekommene Ersthelfer aus der Wohnung gerettet werden, während der Brand in der anliegenden Doppelhaushälfte noch in vollem Gange war.

Die Löscharbeiten dauerten noch bis weit in die Nacht an.Der durch den Brand entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der bislang unklaren Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Traunstein geführt.

Zur Löschung, Verkehrslenkung und Betreuung der Bewohner befanden sich mehrere Hilfsorganisationen an der Brandstelle, darunter die Freiwilligen Feuerwehren aus Traunreut, Stein an der Traun, Pierling, Traunwalchen, Matzing, Palling, Trostberg und die Kreisbrandinspektion sowie mehrere Rettungswägen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und mehrere Krankentransportwägen. Ein THW-Fachberater wurde ebenfalls hinzugezogen.