WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Mehrere Hunderttausend Euro Sachschaden, aber zum Glück keine Verletzten lautet die Bilanz nach dem Brand in einem Mehrparteienhaus in Waldkraiburg. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen zur Brandursache.

Am frühen Samstagmorgen (07.03.2026) ging über die Integrierte Leitstelle (ILS) Traunstein gegen 04.15 Uhr die Mitteilung über einen Brand in einem Wohnhaus in der Graslitzer Straße in Waldkraiburg ein. Die umgehend alarmierten Feuerwehren aus der Region rückten mit rund 100 Helfern an, daneben noch der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und 20 Personen und etliche Streifenwagenbesatzungen der Polizei Waldkraiburg und umliegender Dienststellen. Zu dem Zeitpunkt stand der Dachstuhl des Mehrparteienhauses in Brand.

Alle Bewohner, einige hatten den Brand bis dahin noch nicht bemerkt, konnten von den Einsatzkräften gewarnt und zum Verlassen des Hauses aufgefordert werden und blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Die anschließenden Löscharbeiten dauerten bis zum frühen Vormittag an, inzwischen sind diese abgeschlossen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Aufgrund des Brandschadens und des eingetretenen Löschwassers sind die Wohnungen in dem Haus bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen wurden durch die Polizeiinspektion Waldkraiburg mit Unterstützung von umliegenden Dienststellen durchgeführt. Die weiteren Untersuchungen übernahm am Brandort der Kriminaldauerdienst (KDD) für die Kriminalpolizei. Angaben zur Brandursache können derzeit nicht gemacht werden, die Ermittlungen hierzu dauern an.