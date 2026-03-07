STEPHANSKIRCHEN, OT REIKERING, LKR. ROSENHEIM. Am späten Freitagabend, 6. März 2026, brach in einem leerstehenden Bauernhofgebäude im Gemeindebereich von Stephanskirchen ein Feuer aus, welches erheblichen Sachschaden anrichtete. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Untersuchungen in dem Fall und ermittelt dabei in alle Richtungen. Zeugenhinweise werden erbeten.

Am späten Freitagabend, 6. März 2026, teilte ein Passant um kurz vor 22.30 Uhr der Integrierten Leitstelle (ILS) einen Feuerschein in einem Bauernhofgebäude in der Reikeringer Straße im gleichnamigen Ortsteil von Stephanskirchen mit. Die umgehend alarmierten Feuerwehren aus Stephanskirchen und Schloßberg rückten mit 50 Helfern an und konnten die Flammen, die in einem Raum im ersten Obergeschoß des leerstehenden Gebäudes ausgebrochen waren, rasch ablöschen. Menschen befanden sich in dem verlassenen und verfallenen Anwesen keine.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen wurden durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Rosenheim durchgeführt. Die weiteren Untersuchungen werden von der Kriminalpolizei Rosenheim. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen deutet einiges auf vorsätzliche Brandstiftung als Ursache hin, weshalb die Polizei auch um Zeugenhinweise bittet.

Wer hat am Freitagabend (06.03.2026) im Bereich des Brandortes in der Reikeringer Straße 10 in Stephanskirchen Wahrnehmungen gemacht oder Personen gesehen, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten?

Wer kann der Kriminalpolizei Rosenheim in der Sache sonstige Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08031) 2000 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.