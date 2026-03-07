BAD REICHENHALL, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Ein bislang unbekannter Täter überfiel am frühen Freitagabend, 6. März 2026, den Telekom-Shop in der Bahnhofstraße in Bad Reichenhall. Unter Vorhalt eines Messers erbeutete der Räuber mehrere Smartphones und Bargeld, ehe er flüchtete. Ein Mitarbeiter des Geschäfts wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen in dem Fall und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Gegen 18.30 hatte sich der Unbekannte über einen Hintereingang im Hof Zutritt zu den Räumen der Telekom-Filiale in der Bahnhofstraße in Bad Reichenhall verschafft und dabei einem Mitarbeiter eine Tür gegen den Kopf geschlagen. Anschließend bedrohte der Täter mit einem Messer einen weiteren Mitarbeiter und zwang ihn so zur Herausgabe von Bargeld und mehreren Smartphones. Anschließend flüchtete der vermummte Mann mit seiner Beute über den Hinterhof in Richtung Kurgastzentrum. Der am Kopf leicht verletzte Mitarbeiter kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Täterbeschreibung: männlich, ca. 160 – 170 cm groß, dunkler Teint, schlank, sprach hochdeutsch mit leichtem Akzent, war schwarz gekleidet und vermummt.

Unmittelbar nach der Tat war die Polizei verständigt worden, die mit zahlreichen Streifenwagenbesatzungen aus Bad Reichenhall und von umliegenden Dienststellen eine Sofortfahndung einleitete, die bis in die Nacht andauerte. Auch ein Polizeihubschrauber kam dabei zum Einsatz. Leider führten die Fahndungsmaßnahmen bislang nicht zur Ergreifung des Täters.

Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall übernahm vor Ort die ersten Ermittlungen und die Koordination der Fahndungsmaßnahmen. Fortgeführt werden die Untersuchungen vom zuständigen Fachkommissariats 2 der Kriminalpolizei Traunstein wegen schweren Raubes, einem Verbrechen mit hoher Strafandrohung. Die Kriminalpolizei bittet dabei auch um Zeugenhinweise:

Wer kann der Kriminalpolizei anhand der Täterbeschreibung Hinweise zur Identität des Mannes geben?

Wem fielen im Umfeld des Telekom-Shops in der Bahnhofstraße vor oder kurz nach 18.30 Uhr verdächtige Personen auf?

Wer konnte vielleicht den Täter auf seiner Flucht von der Bahnhofstraße in Richtung Kurgastzentrum beobachten?

Wer kann der Kriminalpolizei sonstige Hinweise in dem Fall geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0861) 98730 bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.