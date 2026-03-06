Die 41-jährige Petra Seferovic wurde zuletzt am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr in ihrem Wohnhaus in Mainaschaff gesehen. Seitdem ist die Dame verschwunden. Dem Sachstand nach könnte sich die 41-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Die Polizei sucht zur Stunde daher mit Einsatzkräften von Feuerwehr und der Rettungshundestaffel nach der Vermissten. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 160 cm groß

Schlanke Figur

Dunkelbraune Haare

Trägt ein schwarzes Oberteil mit weißen Streifen und dunkelblaue Jeans

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.