MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Seit Freitagnachmittag wird eine 41-jährige Frau vermisst. Die Polizei ist seither mit der Feuerwehr und dem Rettungsdienst auf der Suche nach der Vermissten und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.
Die 41-jährige Petra Seferovic wurde zuletzt am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr in ihrem Wohnhaus in Mainaschaff gesehen. Seitdem ist die Dame verschwunden. Dem Sachstand nach könnte sich die 41-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Die Polizei sucht zur Stunde daher mit Einsatzkräften von Feuerwehr und der Rettungshundestaffel nach der Vermissten. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- Circa 160 cm groß
- Schlanke Figur
- Dunkelbraune Haare
- Trägt ein schwarzes Oberteil mit weißen Streifen und dunkelblaue Jeans
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.