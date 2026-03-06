LICHTENAU. (212) Am Freitagabend (06.03.2026) ereignete sich auf der A6 bei Lichtenau (Lkrs. Ansbach) in Fahrtrichtung Nürnberg ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw erlitt hierbei schwere Verletzungen. Die Autobahn musste zeitweise in Fahrtrichtung Nürnberg vollständig gesperrt werden.



Gegen 17:45 Uhr befuhr der 19-jährige Deutsche mit seinem Pkw die A6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Auf Höhe Lichtenau wechselte der 50-jährige Fahrer (ukrainisch) einer Sattelzugmaschine von der rechten Fahrspur auf die linke Fahrspur, um mutmaßlich einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. In diesem Bereich der Autobahn besteht ein Überholverbot für Lkw.

Der 19-Jährige prallte in der Folge mit seinem Fahrzeug in das Heck der Sattelzugmaschine und kam neben der Autobahn zum Stehen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Mann aus seinem Fahrzeug. Nach einer ersten medizinischen Versorgung an der Unfallstelle brachte ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Fahrer der Sattelzugmaschine blieb unverletzt.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der anschließenden Unfallaufnahme musste die Autobahn zeitweise in Fahrtrichtung Nürnberg vollständig gesperrt werden. Zwischenzeitlich konnte die linke Spur wieder freigegeben werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Ansbach nehmen den Unfall derzeit vor Ort auf (Stand: 20:10 Uhr).



Erstellt durch: Michael Sebald