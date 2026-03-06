DILLINGEN/OFFINGEN. Am Mittwoch, den 04.03.2026, wurden bei Vermessungsarbeiten im Bereich der Donau zwischen Dillingen und Steinheim sterbliche Überreste mit einer Feuerwehrhose aufgefunden.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord und das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West leiteten umgehend polizeiliche Ermittlungsmaßnahmen zur Identifikation der sterblichen Überreste ein. Inwieweit es sich bei den sterblichen Überresten um den seit dem 02.06.2024 vermissten Feuerwehrmann aus Offingen handelt, bedarf weiterer rechtsmedizinischer Untersuchungen. Insbesondere die Ergebnisse der DNA-Untersuchungen stehen noch aus.

Im Laufe der nächsten Woche werden im Bereich der Donau weitere polizeiliche Suchmaßnahmen stattfinden. Die Ermittlungen werden weiterhin durch die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm und die Staatsanwaltschaft Memmingen geführt. (KPI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).