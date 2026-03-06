NÜRNBERG. (210) Am Sonntagnachmittag (08.03.2026) findet im Nürnberger Stadtgebiet eine Versammlung mit Aufzug statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf entsprechende Behinderungen einstellen.



Die Demonstration wird sich zwischen 14:30 Uhr und 19:00 Uhr auf folgender Strecke bewegen:

Beginn: Gostenhofer Hauptstraße – Am Plärrer – Frauentorgraben – Bahnhofsplatz – Gleißbühlstraße – Marienstraße – Willy-Brandt-Platz – Marienstraße – Lorenzer Straße – Theatergasse – Hallplatz – Kornmarkt – Dr.-Kurt-Schumacher-Straße – Karl-Grillenberger-Straße – Unschlittplatz – Maxbrücke – Maxplatz – Weintraubengasse – Augustinerstraße – Winklerstraße – Sebalder Platz – Rathausplatz

Rund um die Route kann es zu Verkehrssperren und entsprechenden Behinderungen für den Fahrzeugverkehr kommen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und den Bereich zur oben genannten Zeit möglichst zu umfahren.



Erstellt durch: Michael Sebald